Fonds Covid : 145 entreprises ont reçu 2 milliards de FCFA

Le nouveau ministre du Commerce de la consommation et des petites et moyennes entreprises a présidé hier la 21e session des Assises économiques du MEDS. Le thème de cette année porte sur : « La résilience du tissu économique sénégalais ». S’exprimant à l’occasion, Abdou Karim Fofana a révélé que dans le cadre du programme d’appui à la résilience, 145 entreprises sur l’ensemble des 14 régions ont été bénéficiaires de 14 millions de Fcfa en moyenne. Soit 2 milliards de FCFA au total pour supporter les effets de la Covid-19 et préserver les emplois et se relancer, rapporte Rewmi.

L’appui du département a concerné plus de 1 500 PME dont plus de 250 dans le domaine de l’exportation. « Car l’exportation c’est la création et la préservation de nos emplois et l’un des moyens de renforcer la productivité de nos entreprises », a-t-il déclaré