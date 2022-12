Fonds Covid : Les députés de Yewwi exigent des suites judicaires

Le groupe parlementaire Yewwi Askan wi exige des suites judicaires et parle de crime financier. Birame Souleye Diop et Cie craignent la même gestion dans les autres secteurs comme le gaz ou le pétrole.

« Tout le monde sait que la Cour des Compte est une juridiction avec des magistrats et des juges compétents. Ce rapport a été donné aux autorités, depuis le mois d’Aout 2022. Il y a eu des fautes de gestion, des infractions. Le ministre de la Justice qui ne veut pas se prononcer sur ce dossier, a été saisi depuis, pour ouvrir une information judicaire. Quant au procureur, il ne se saisit que des dossiers soulevés par l’Etat. Mais sur ce dossier capital, il observe un silence total. Des gens ont profité de la situation difficile pour détourner l’argent du contribuable. Ce scandale ne va pas s’arrêter là. Il faut que les chefs religieux, la société civile, et les partis politiques élèvent la voix. Pire encore, depuis Aout , le président Macky Sall a sortie un décret pour la dérogation des marchés publics et qui touche les secteurs gaziers et énergétiques et qui font leurs transactions sans respectées le code des marches Publics », a déclaré le porte-parole du jour.