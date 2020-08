Footballeur africain le plus riche de l’histoire : Samuel Eto’o pèse 77,5 milliards FCFA

Quatre fois footballeur africain de l’année, l’ancien international camerounais Samuel Eto’o Fils demeure le joueur africain le plus riche de l’histoire. La fortune du «Grand Mopao» (Grand roi) est aujourd’hui estimée à 140 millions de dollars (77,5 milliards FCFA). Il devance l’Ivoirien Didier Drogba, dont la fortune est estimée à 90 millions de dollars (49,8 milliards FCFA).

En déposant son baluchon à l’Anzhi Makhatchkala de 2011 à 2013, le Camerounais Samuel Eto’o Fils était devenu le footballeur le mieux payé de la planète, à 20 millions d’euros (13,1 milliards FCFA) net la saison complète. C’était après avoir à peu près tout gagné sur les terrains, il pouvait largement profiter d’une « pré-retraite » dorée.

Où qu’il soit passé depuis le Barça, le «Grand Mopao» a toujours été l’un sinon l’élément le mieux rémunéré de son collectif. Ambassadeur de la marque Puma, pendant de longues années, il demeure le footballeur africain le plus riche, malgré qu’il ait pris sa retraite, le 6 septembre 2019, alors âgé de 38 ans. Sa fortune est à 140 millions de dollars (77,5 milliards FCFA). Il devance l’Ivoirien Didier Drogba, dont la fortune est estimée à 90 millions de dollars (49,8 milliards FCFA).

Avec une richesse évaluée à 70 millions de dollars (38,7 milliards FCFA), l’ancien milieu de terrain ivoirien de Manchester City, Yaya Gnégnéri Touré, qui a longtemps été le joueur africain le mieux payé de la Premier League anglaise, ferme la troisième marche de ce classement. Il devance l’ancienne star togolaise, Emmanuel Sheyi Adebayor, qui pèserait 55 millions de dollars (30,4 milliards FCFA).

L’Égyptien Mohamed Salah, qui a beaucoup contribué à la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans son pays, en faisant don de 1,1 million d’euros (720 millions FCFA), figure dans ce « Top 5 » des footballeurs les plus riches du continent. Meilleur buteur de la Premier League en 2018 avec 32 réalisations et co-meilleur buteur en 2019, à égalité avec le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang, la fortune de Mo. Salah est estimée 40 millions de dollars (22,1 milliards FCFA). Il est donc à égalité de richesse, avec le milieu de terrain nigérian John Obi Mikel.

Le « Bison » d’Accra, le Ghanéen Michael Essien est 7ème avec une fortune évaluée à 35 millions de dollars (19,3 milliards FCFA), devançant son compatriote Gyan Asamoah et le Congolais de Brazzaville Christopher Samba. Les deux joueurs pèseraient chacun 30 millions de dollars (16,6 milliards FCFA). Le Malien Seydou Keïta, ancien joueur du FC Séville et FC Barcelone, boucle le top 10, avec une fortune estimée à plus de 25 millions de dollars (13,8 milliards FCFA).