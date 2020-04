Force Covid-19 : L’Etat du Sénégal collecte plus de 325 milliards FCFA

L’Etat du Sénégal a effectivement collecté un peu plus de 325 milliards FCFA pour le Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la maladie à coronavirus Covid-19 (FORCE COVID-19). 159 milliards FCFA sur des dépenses de fonctionnement surtout et quelques dépenses d’investissement. La révélation est du ministre de l’Économie et du Plan, Amadou Hott, repris par l’AS. C’était à l’occasion d’une webinar organisée avec Irène Mingasson, Ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, pour présenter les détails de l’appui budgétaire de 130 millions d’euros (environ 85 milliards F CFA) de l’UE au Gouvernement du Sénégal dans le cadre du fonds de riposte Force Covid-19.