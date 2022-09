Formation des jeunes : L’ONFP va mener 14 missions d’identification des besoins

Dans le cadre de ses missions, l’Office national de Formation professionnelle (ONFP) est chargé de « doter les travailleurs ou demandeurs d’emploi notamment dans une optique d’auto emploi où qu’ils se trouvent sur le territoire national d’une qualification ou d’un titre professionnel qui lui permet à la fois d’occuper un emploi ou ‘exercer une activité professionnelle selon les normes requises et de se promouvoir ».

Intitulé « Formation professionnelle et technique et Employabilité » le programme Sen 032 initié par la coopération luxembourgeoise (LUX DEV) et mis en œuvre par l’ONFP qui vient en appui à la politique nationale sectorielle intervient en priorité sur l’employabilité des jeunes et en particulier des jeunes filles de 15 à 25 ans. Ledit programme se déploie autour de trois axes majeurs portant d’une part sur le développement de l’accès à la formation professionnelle et technique (FPT) dans les zones enclavées notamment à travers le dispositif d’apprentissage rénové,, d’autre part l’amélioration, la professionnalisation et la diversification des offres de FPT incluant le déploiement de l’approche basée sur les compétences et l’implication des organisations et des branches professionnelles et enfin l’appui aux dispositifs et mécanismes d’insertion des jeunes formés. C’est ainsi que l’ONFP, dans la nouvelle convention avec LUX DEV issue du contrat de performance PIC IV, est chargée entre autres de l’élaboration de titres de branches qui cible vingt six (26) référentiels de titres de branche en vue de la formation d’environ 1200 jeunes à certifier par les titres de branche reconnus par les organisations professionnelles.

A ce titre, les titres concernés sont identifiés par les collectivités territoriales en fonction des potentialités économiques des terroirs ou zones d’intervention du programme. Dans une démarche inclusive, l’ONFP responsable de l’activité d’identification de titre organise des ateliers de partage et de validation des titres sélectionnés avec l’ensemble des acteurs concernés dans les régions de Kaffrine, Fatick, Saint-Louis et à Dakar Banlieue où se rendent des missions d’identification des besoins et la tenue d’ateliers de validation, sélection des titres à développer dans les branches prioritaires.