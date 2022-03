Forum de l’eau : Soham Wardini en accord avec Barthélémy Dias

Soham Wardini, donne raison à son successeur à propos du rôle de la Ville de Dakar dans l’organisation du Forum mondial de l’eau qui se tient dans la capitale sénégalaise (21 au 26 mars). L’ex-maire de Dakar estime que Barthélémy Dias est dans son droit en pestant que sa mairie ait été reléguée au rang de simple invitée de la rencontre.

« La ville de Dakar est co-organisatrice et non une invitée. Le maire a raison », a tranché Soham Wardini dans les colonnes du journal Le Quotidien. « J’ai piloté le projet et il y a eu des problèmes qu’on a réussi à gérer et à régler avec le secrétariat exécutif », rajoute-t-elle.

« La Ville (de Dakar) devait s’occuper du forum avec les élus locaux. Il y a de l’animation culturelle, mais dans tous les ateliers, la Ville devait être présente. C’est la ville qui est allée plaider le dossier du Forum de Dakar à Brasilia », explique l’ex-édile, hier, au CICES en marge du Forum mondial de l’eau.