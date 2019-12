FOUTA YA NGARTA : Moussa Diop soutenu par les…Fulbés

Sénégal : de Dakar Dem Dikk à FOUTA YA NGARTA, le syndicat en ordre de bataille pour combattre la langue Pulaar

En effet, on n’y comprend rien de l’attitude du syndicat de notre société nationale de transport (DDD) même si la promotion des langues nationales est actuellement en vigueur au pays. Ce dernier est récemment monté au créneau pour en fait ne rien dire ou soulevant des doléances qui ne sont pas d’actualité. La seule explication logique de la mauvaise humeur de ce syndicat est l’introduction du Pulaar, qui est la langue des FULBES, dans l’appellation des bus devant servir les populations du Fouta, terre du saint et vénéré, El hadj Omar Tall. Par la présente, nous rappelons au secrétaire général de cette corporation que le wolof n’a pas et ne doit pas avoir le monopole linguistique sur le Sénégal. De ce fait, nous l’invitons à reconnaitre le bienfait de l’introduction de nos langues nationales dans nos sociétés d’état qui appartiennent à tous les sénégalais de toutes les races. Poser un faux débat dans le but de créer une zizanie, ne devrait pas être le rôle d’un syndicat qui regroupe toutes les couches ethniques en son sein. Par ailleurs, le secrétaire général devrait encourager son monde, à s’exprimer chacun dans sa langue maternelle au lieu d’instaurer une tribune où on ne parle que le français et le wolof. En bref, on lui demande de revenir à la raison sinon on va se dresser sur son chemin comme un seul homme.

Ainsi donc, nous adressons nos sincères félicitations aux messieurs Moussa Diop et Maham Diallo respectivement directeur général et président du conseil d’administration de DDD, pour la création de la ligne FOUTA YA NGARTA. Ces innovations qui vont dans le sens de l’intégration de nos langues nationales dans les services publics sont vivement appréciées du peuple sénégalais dans son ensemble. D’autres parties du Sénégal comme le Boundou, le Djoloff, le Ferlo, le Fouladou etc attendent de voir des bus porter les noms de leurs coins de pays. Sénégal YA NGARTA pourrait également convenir à certaines zones où la population est mixte. Nous leurs disons bonne continuation et au plaisir de leurs bonnes nouvelles.

Gondiel Ka

Chroniqueur, Montréal, Canada.

Et ses collaborateurs de Dental Fulbé Canada, Kisal Deeyirde Pulaagu, Tabital Pulaguu Allemagne et Kibaaruji Pulagu International