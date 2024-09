France : Griezmann prend sa retraite internationale avec les Bleus

Alors qu’on l’imaginait poursuivre jusqu’à la Coupe du monde 2026, Antoine Griezmann, vice-capitaine de l’équipe de France, a annoncé, ce lundi via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, sa retraite internationale. Le Mâconnais arrête à seulement 33 ans, après 137 sélections (44 buts), à seulement 8 longueurs du recordman Hugo Lloris. Champion du monde 2018, vainqueur de la Ligue des nations 2021, finaliste de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022, c’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Bleus, et son meilleur passeur (30), qui tourne la page.



« Aujourd’hui, c’est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l’Équipe de France, déclare-t-il dans sa vidéo. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu’à septembre dernier, j’ai eu la chance de vivre des moments incroyables au côté de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires… », a-t-il déclaré dans des propos repris par L’Equipe.