France : sévèrement recadré par Matignon, Didier Raoult réplique…

Coupable d’avoir affirmé contre les experts que la mortalité et la contagiosité du coronavirus n’étaient “pas extrême”, Didier Raoult, déjà mis en garde par l’Ordre des médecins, a été vertement recardé par le premier ministre français Edouard Phillipe. « Tel savant nous dit, affirmatif et catégorique, qu’il ne peut pas y avoir de deuxième vague et que le virus s’éteindra avec l’été, tel autre, tout aussi savant et respecté, nous dit l’inverse. L’Histoire nous dira qui avait raison. Mais je crains que nous n’ayons pas le temps d’attendre que l’Histoire se fasse juge », a déclaré le chef du gouvernement, lundi devant le Sénat.

Le premier ministre intervenait 24 heures après une critique tout aussi musclée du ministre de la Santé, Olivier Véran, dénonçant des propos « pas très responsables » dans une interview accordée au Parisien.

En réaction à ces piques, le professeur Raoult a une nouvelle fois déclaré dans une vidéo parue mardi que le Coronavirus ne présente pas une surmortalité particulièrement exceptionnelle, c’est grave chez les sujets qui sont déjà à risque qu’il fallait détecter et traiter le plus tôt possible », a-t-il précisé, fustigeant les experts : «Tout le délire autour de la gravité monstrueuse de cette maladie est une autre forme de délire déraisonnable ». Adulé dans le monde entier, Didier Raoult confirme bien l’adage qui dit que nul n’est prophète en son pays.

Source FA