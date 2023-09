France : Un fils de Sassou Nguesso refoulé à Dakar

Cédric Aliou Sassou Nguesso, fils du président congolais et né d’une mère sénégalaise, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire le 31 août 2023, malgré l’utilisation d’un passeport diplomatique congolais où il était mentionné comme fils du président de la république du Congo dans sa profession. Cependant, il a été renvoyé à Dakar, la capitale du Sénégal, sur le prochain vol, et les 120 000 euros qu’il avait sur lui ont été saisis. On évoque son comportement impoli et arrogant envers la police française.

Dans ses bagages, il transportait une somme de 120 000 euros, alors que la limite autorisée est de 10 000 euros. À son arrivée, la police française l’a retenu et lui a annoncé la saisie de son argent conformément aux lois en vigueur dans l’Union Européenne.