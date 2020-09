La Douane sénégalaise a réussi à maîtriser les contours de la fraude sur le fer. Entre janvier et juin 2020, elle a traité 95 affaires contentieuses sur le fer à béton pour plus de 15 milliards de francs CFA de recettes générées. Ce qui fait du fer à béton le produit le plus saisi par les services douaniers, après l’huile et le sucre. Mais le risque zéro n’existe pas. Il existe encore des cas d’écoulement frauduleux de matériaux de construction exonérés, rapporte le journal Le Témoin.