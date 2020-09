Bac 2020 : Elle accouche en plein examen et sort première du centre

Si ce n’est pas un miracle, cela en a vraiment l’air. Une candidate au Baccalauréat 2020, Aissata Diallo, élève au lycée Limamou Laye de Guédiawaye, mariée en 2017, a accouché en plein examen et a eu les ressources pour terminer 1ère de son centre, renseigne « Source A ».

Le journal qui est s’est rendu chez la nouvelle bachelière a tenu promesse grâce à sa détermination et son courage. Elle s’est mariée après avoir obtenu son BFEM et elle a eu son premier enfant, quand elle faisait la seconde. Et, pendant toutes ces années, elle n’a jamais redoublé. Arrivée au terme de sa grossesse, elle a tout fait pour accoucher avant les épreuves mais c’est finalement au deuxième jour des examens qu’elle a donné naissance à une fille. Et, le lendemain, elle est retournée poursuivre son examen.

« La sage-femme m’a délivrée un certificat d’accouchement pour qu’au cas où j’arriverais en retard, je le présente pour pouvoir continuer les examens. Je suis arrivée avec 15 minutes de retard et le président du Jury m’a dit qu’il allait m’accorder 15 minutes de plus », raconte la jeune maman, interrogée par le journal.

À l’en croire, si elle a réussi cette prouesse c’est grâce au soutien de sa famille, notamment celui de son époux. Lequel l’a toujours encouragée. « J’avais envie de tout laisser tomber mais, il me disait toujours qu’on allait continuer, que je pourrais le faire » témoigne-t-elle.