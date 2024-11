Free Sénégal change (encore) de nom

Vent de renouveau chez Free Sénégal. L’opérateur de téléphonie mobile change de nom et s’appelle désormais YAS. Ce changement de nom intervient alors que la compagnie a connu une évolution dans son actionnariat. Le groupe AXIAN, propriété de l’homme d’affaires malgache Hassanein Hirdjee, est le nouvel actionnaire majoritaire de la compagnie avec 80% des parts, selon Seneweb.

Porté sur les fonts baptismaux en 2019, un an après le rachat de Tigo Sénégal, le second opérateur du pays en nombre d’abonnés (plus de 5 millions) et par le chiffre d’affaires (plus de 100 milliards de francs CFA en 2021) derrière Orange est détenu par Saga Africa Holding Limited, une structure conjointement créée par le groupe Axian de Hassanein Hiridjee, la société Teyliom du sénégalais Yérim Sow et NJJ, la holding personnelle du milliardaire français Xavier Niel.