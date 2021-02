Gackou dit niet à la levée de l’immunité parlementaire de Sonko

L’Assemblée nationale a enclenché la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, cité dans une affaire présumée de viol et menace avec arme à feu.

Dans une communiqué reçu par Xibaaru, le Grand Parti (GP), informe avoir donné mandat à leurs députés de voter « contre la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko », lit-on sur la note.

Malick Gackou et Cie apportent toute leur soutien au leader du Pastef et invite « L’Assemblée nationale et la justice de notre pays à veiller au respect du principe de la présomption d’innocence et ses droits constitutionnels ».