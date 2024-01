Gana Guèye sur le Cameroun : « On gagnera ce match inchallah »

Idrissa Gana Gueye, milieu de terrain sénégalais, s’est exprimé sur le choc de la 2e journée du groupe C, entre le Sénégal et le Cameroun, prévu ce vendredi, à Yamoussoukro. « Comme on a abordé le dernier match c’est-à-dire se concentrer, respecter les consignes du coach, jouer le match à 200%. Ne pas calculer l’adversaire, surtout se concentrer et faire ce que le coach va nous demander de faire parce lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise. Et je pense qu’ils ont les clés aujourd’hui pour nous faire gagner ce match. Donc si on fait ce qu’il faut, si on joue à notre niveau tous, le reste se passera bien et on gagnera ce match inchallah (s’il plaît à Dieu) », a-t-il déclaré.

Le match Sénégal-Cameroun est prévu, ce vendredi à 17h GMT.