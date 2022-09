Gaston Mbengue tire sur Sonko : « Il a de la haine pour Macky Sall »

Ousmane Sonko est haineux envers Macky Sall. C’est Gaston Mbengue qui le dit. A l’en croire, cette haine ne va pas lui servir pour autant. Elle va juste le mettre dans des situations qui peuvent conduire le pays dans des lendemains sombres, indique le promoteur de lutte. Ainsi, il souhaite que « tout ce qu’il garde dans son cœur puisse disparaître un jour et qu’il revienne sur terre ».

« Sonko a de la haine pour Macky Sall et je prie pour que tout ce qu’il garde dans son cœur puisse disparaître. Il y a des acteurs politiques qui cherchent à semer le chaos dans le pays et c’est très dommage. Depuis toujours les gens faisaient de la politique du temps de Senghor, Mamadou Dia mais cette haine qu’on constate dans l’espace politique actuellement est très inquiétante. On voit même des gens d’un même parti qui ne s’aiment pas. Et c’est regrettable ! Il faut que les gens reviennent à la raison », prône-t-il.

Concernant la troisième candidature du chef de l’Etat, Gaston Mbengue, repris par Walf, « souhaite que la Constitution le lui permette et que Macky se présente, qu’il soit élu afin de continuer ce travail remarquable qu’il a abattu depuis qu’il est porté à la direction du pays ».