Gestion Covid-19 : Le Pr Alassane Wade demande la démission de Mansour Faye

À Mr le Ministre du Développement Communautaire de la République du Sénégal:

Notre Sagesse Populaire dit: «Tombé moo waral ay gaaf ». D’après les différents communiqués du ministère de la Santé et de l’Action Sociale, les Cas Communautaires posent problèmes. Ils vont anéantir le travail remarquable de nos blouses blanches pour terrasser le Coronavirus Covid19 mettant ainsi fin à la Pandémie dans notre pays. Un raisonnement élémentaire est de vouloir établir une relation de cause à effet entre Développement Communautaire et Cas Communautaires. Aussi vous conseillerai-je de jeter l’éponge, c’est-à-dire de Démissionner, d’autant plus qu’il y a des conflits d’intérêts et des soupçons de Mal-Gouvernance qui vous enlacent.

Bien patriotiquement

Pr Alassane WADE, Académicien, Commandeur de l’Ordre National du Lion, Grand-Croix de l’Ordre National du Mérite.