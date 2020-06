Gestion de la Covid-19 : L’ISIS en phase avec toutes les décisions prises par les Autorités !

L’ISIS totalement en phase avec toutes les décisions prises par le Président de la République et le Ministre de la santé dans le cadre de la gestion de la Crise du Covid-19 et et appelle à l’adhésion populaire pour bouter la pandémie hors du pays.

L’ISIS, Initiative pour la Sauvegarde des Intérêts et de la Souveraineté, réitère son engagement au service de la souveraineté du Sénégal et se dit totalement en phase avec toutes les décisions prises par le Président de la République SE Macky SALL dans le cadre de la gestion de la crise du COVID-19. Elle témoigne son soutien au Ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf SARR, salue l’excellent travail accompli jusqu’ici et appelle à l’adhésion populaire pour bouter la pandémie hors du pays.

La situation actuelle de la pandémie au Sénégal inquiète plus d’un. Et les nouvelles mesures des autorités, pourtant prises dans un esprit à la fois de consensus et de protection sanitaire, font couler beaucoup d’encre.

Le Président de la République SE Macky SALL, qui a toujours placé les Sénégalais au centre de toutes ses préoccupations et décisions, semble être mal compris par une petite frange de la population sous l’emprise de quelques politiques manipulateurs et dont les aspirations sont connues de tous.

Pourtant c’est dans une combat aussi crucial et vital face à un ennemi invisible, imprévisible et dangereux que nous devons faire montre de solidarité. Dans ce combat de santé publique qui engage la survie de tout sénégalais et étranger vivant parmi nous, ni le Président de la République, ni le Ministre de la Santé et encore moins le corps médical et les populations ne doit se sentir seul.

D’où l’importance de rappeler quelques éléments fondamentaux si nous voulons progresser dans ce combat qui engage individuellement et collectivement tous les Sénégalais sous leur aspect communautaire :

L’union sacrée autour des autorités, aujourd’hui encore plus qu’hier ;

Ne jamais être pris au découragement car il est de notre devoir de nous protéger les uns les autres jusqu’à notre dernier souffle;

Comprendre que le combat relève de la responsabilité individuelle et collective. Chacun à son échelle et à son niveau personnel a un rôle important à jouer par le respect des gestes barrières, mais aussi par le partage et la mise à niveau des informations et un engagement à ne laisser passer aucun manquement pouvant exposer les autres;

Le devoir de protéger et encourager le personnel médical en préservant et consolidant le travail qu’il ont accompli jusqu’ici et en leur facilitant la suite par la réduction de la propagation, laquelle passe inéluctablement par la réduction de la mobilité et l’application strictes des mesures sanitaires dans leur ensemble;

Eviter de tirer les uns sur les autres, arrêter de critiquer gratuitement car l’heure est à l’unisson et que l’énergie du dénigrement peut être utilisée ailleurs et à bon échéant.

L’ISIS est en phase totale avec l’ensemble des mesures prises jusqu’ici par le Chef de l’Etat SE Macky SALL et lui réitère son soutien indéfectible et ses encouragements. Elle s’est investie jusqu’ici et continuera à le faire avec plus d’ardeur et de concret aux côtés des populations, mais aussi du Ministre de la santé et de l’action Sociale M. Abdoulaye Diouf Sarr; qui, il faut le préciser, mérite un satisfecit national. Sa fidélité et sa sérénité dans l’exécution de la volonté sanitaire du Chef de l’Etat, en disent long sur les compétences du cadre émérite qu’il est.

Il importe de souligner que les cadres, intellectuels et membres qui composent l’ISIS, ont été autour de toutes les tables réflexion émanant des cercles politiques et civiles.

Ainsi, l’ISIS sous le sceau de la souveraineté et de la citoyenneté s’insurge et refuse que ce combat humain, social et économique soit politisé pour l’amener à être réduit à une occasion de règlement de compte. Ce serait malsain et irrespectueux des Sénégalais qui en souffrent, ceux qui en ont perdu des membres de leur famille et ceux qui en sont inquiets , méritent d’être rassurés et accompagnés. A défaut de les rassurer et de les encadrer, nul n’a le droit de renforcer ou d’augmenter leurs inquiétudes au profit de combats crypto-personnels et égocentriques souvent puérils…

Il est important pour une bonne frange de l’opposition et de la société civile de faire la différence entre les combats humains et les combats politiques. Sur ce combat particulier contre le Coronavirus un seul bloc doit exister, celui d’un sénégalais uni et fort, impassible et imperméable, pragmatique , agissant et efficace.

Nous avons en nous ces ressources. Nous pouvons avoir en nous cette volonté. Notre éducation nous a préparer à la solidarité, alors pourquoi ne pas la laisser parler au nom de notre souveraineté sacrée qui fonde notre nation?

L’ISIS ne cherche point à se verser dans un débat mais à inviter tous nos concitoyens à la réflexion, mais aussi et surtout à la solidarité agissante, à la vigilance, à l’engagement par l’action pour que chacun puisse y jouer un rôle efficace pour un impact réel.