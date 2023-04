Gestion du pétrole : Abdoulaye Diouf Sarr répond à Arona Coumba Ndoffène Diouf

L’ancien ministre conseiller, Arona Coumba Ndoffène aurait tourné sept fois sa langue dans sa bouche avant de tirer sur le régime de Macky Sall, qui selon lui, détient le record de la dette, comparé à ses prédécesseurs. En effet, le candidat à la prochaine élection présidentielle de février 2024 qui a tenu ces propos, lors d’une conférence de presse qu’il a animée, ce lundi, a reçu une réponse à la hauteur de son attaque. Et c’est le Coordonateur de la Convergence des cadres républicains, Abdoulaye Diouf Sarr qui a brisé le silence pour corriger le responsable moral de l’Alternative citoyenne And Deffar Sénégal. Selon le maire sortant de Yoff, le Sénégal, du point de la dette, est bien préparé, du point de vue du pétrole, a une perspective bien encadrée, rapporte Actusen.

“Ce que je peux noter et ça été une grande surprise pour moi, c’est de voir que Arona Coumba Ndoffène ne comprend pas grand chose à la problématique de la dette parce que fondamentalement, s’il y comprenait quelques choses, il allait savoir qu’en matière d’endettement, il y a une bonne dette et une mauvaise dette et tous les spécialistes sont d’accord que la dette du Sénégal est une très bonne dette”, rassure le premier vice président à l’Assemblée nationale. Refusant de s’en arrêter par là, le maire sortant de Yoff de renchérir en ces termes : “la dette du Sénégal est une dette qui finance de l’investissement mais qui a permis véritablement de faire tous les rattrapages nécessaires pour créer un écosystème de croissance. Ce qui est différent de la dette qu’il (Ndlr: Arona Coumba Ndoffène) connaît, c’est à dire la dette qui consiste véritablement à emprunter pour financer des éléphants blancs ou un fonctionnement classique”.

A en croire Abdoulaye Diouf Sarr, avec le président Macky Sall, tous les partenaires au développement et les marchés financiers ont effectivement retrouvé la bonne signature du Sénégal. “C’est pourquoi quand notre pays se présente sur le marché financier, il n’a aucun problème pour mobiliser la ressource qu’il souhaite. Donc Monsieur Arona Coumba Ndoffène a démontré qu’il ne comprend pas la problématique de la dette”, soutient-il. Sur la question de la dette, ajoute-t-il, ce que nous pouvons retenir, c’est que la dette du Sénégal est une très bonne dette qui est soutenable, qui finance de l’investissement économiquement rentable. “La dette du Sénégal est soutenable maintenant alors que les ressources du pétrole et du gaz ne sont pas encore arrivées. Cela veut dire que quand on va arriver à un rebasing relatif aux ressources du pétrole et du gaz, nous serons nettement plus confortables”, assure Diouf Sarr.