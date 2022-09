Ghana : un pasteur couche avec toutes les femmes de son église

“Mon mari a couché avec toutes les dames de son église », révèle la femme d’un pasteur ghanéen

La femme d’un pasteur ghanéen a fait une révélation surprenante sur le fait que son mari n’est pas un homme fidèle.

Cette femme l’a fait savoir lors de l’émission télévisée Confessions qui est diffusée sur la chaîne de télévision ghanéenne TV3 et animée par Ms Nancy.

Selon elle, son mari le pasteur, a continuellement des relations s3xuelles avec des femmes dans l’église et cela est devenu incontrôlable au point qu’elle est ridiculisée à l’église…

Dans sa soumission, elle a dit : « Je suis mariée à un pasteur connu. Connu non seulement au Ghana mais au-delà. Et nous avons beaucoup de gens qui croient en lui et croient en notre ministère. Je ne sais pas quand ce comportement a commencé, mais je peux dire qu’il a commencé depuis longtemps. Nous avons des séances de conseil principalement le lundi, et parfois nous le faisons le mercredi. Et quand c’est une situation grave, il a d’autres jours qu’il ouvre pour que vous veniez le voir. Tout cela se passe dans le bureau de l’église.

Je n’ai jamais vu d’inconvénient à ce qui se passait jusqu’au jour où j’ai sauté sur le téléphone de mon mari. Et j’ai lu un message. C’est ainsi que j’ai su ce qui se passait. Apparemment, il y a une femme qui est venue voir mon mari. Et d’après leurs conversations, on dirait qu’ils ont des rapports s3xuels. Ils ont eu des relations s3xuelles au bureau. Et les femmes sont plus que je ne peux compter…

D’après les messages sur son téléphone, il a couché avec presque toutes les femmes de l’église. Il leur a fait croire que tout cela était une direction spirituelle de Dieu. C’est un prophète. Il fait des miracles à l’église. Quand j’ai tout vu, je l’ai confronté. En pensant qu’il se sentira mal et dira qu’il ne le ferait plus. Mais il se…Lire la suite ici