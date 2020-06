La municipalité de Gorée a décidé de rebaptiser la place de l’Europe. Désormais, cet espace s’appelle ‘’Place de Liberté et de la Dignité Humaine’’. La décision a été prise, samedi 27 juin, lors de la réunion de l’équipe d’Augustin Senghor.

« Cette mesure fait partie des actions importantes décidées par la municipalité de Gorée, site remarquable de la mémoire de la traite et de l’esclavage des noirs pendant 4 siècles et classé à ce titre Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1978 en réponse à la persistance des actes de racisme et de violence dans le monde », précise le communiqué final de la réunion.