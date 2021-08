C’est la tristesse et la consternation depuis ce matin au village de Samine Escale, département de Goudomp. C. Sadio, un guérisseur, a été retrouvé pendu. Selon le correspondant sur place de Libération online, depuis un an il menaçait, pour on ne sait encore quelle raison, de se donner la mort. Une enquête a été ouverte.