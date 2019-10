Grand Magal 2019: Sonatel renforce son dispositif technique et fortifie son soutien…

Un dispositif qui se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec la 4G+ et la Fibre à Touba, la couverture réseau de l’autoroute «Ila Touba», la diffusion de l’évènement en direct sur Internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées Internet et de flux illimix pour le comité d’organisation, le wifi gratuit sur plusieurs sites, le déploiement de l’Espace Presse pour appuyer les journalistes devant couvrir le Grand Magal de Touba 2019.

Le renouvellement de l’engagement citoyen de Sonatel dans sa politique RSE se poursuit également avec la distribution d’eau minérale et des essentiels du pèlerin aux familles d’accueil, aux structures administratives et à tous les points de regroupement des pèlerins, en plus des « berndel ak Orange » et le nettoiement de la commune de Touba avec ramassage et recyclage des déchets.

Cette année, la Fondation Sonatel soutient la région Médicale à travers des dons constitués de tentes pour les Postes Médicaux avancés, de matelas et nattes pour le personnel de santé.

Orange profite également de ce Magal 2019, avec sa période de grand rush sur les routes menant à Touba pour dérouler une campagne de sensibilisation de la sécurité routière.