Joli coup de la police de Yeumbeul…

Les infatigables hommes du commissaire Ibrahima Diouf ont mis la main sur 65 tonnes de maïs volés à l’entreprise de manutention International Trading Shipping (ITS) logée au port de Dakar. Selon Les Échos, la marchandise, interceptée à Sips, était parquée dans deux camions qui ont embarqué, respectivement, 30 et 35 tonnes de maïs. Les cargaisons devaient être acheminées à un entrepôt de stockage situé à Pikine-Yarakh.

À en croire le journal, la marchandise était bradée à 8 millions à un célèbre opérateur économique résidant dans la banlieue de Dakar, plus précisément au quartier Bène Baraque. Les chauffeurs des camions, A. Ka et A. Bakhoum, les commerçants receleurs et leurs complices arrêtés devraient être déférés au Parquet ce vendredi. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées et vol en réunion commis la nuit.