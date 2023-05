Grève de la faim à la prison de Mbour

Les pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction de Mbour ont démarré, ce mardi 2 mai, une grève de la faim en refusant leur ration de petit-déjeuner. Tous les pains ont été retournés. C’est du moins ce que renseigne FRAPP. Dans un communiqué transmis, le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP indique que tous les prévenus de 2018 à 2019 sont en grève de la faim. Les motifs de leur grève de la faim : longues détentions préventives, politique discriminatoire de la chambre criminelle de Mbour et non-respect des engagements. Toutefois, le FRAPP exprime sa vive préoccupation. Après les prisons de Gossas, Koutal, aujourd’hui ce sont les prisonniers de Mbour qui sont en grève de la faim. Le FRAPP interpelle à nouveau le ministre de la Justice et le président Macky Sall sur les conditions carcérales inhumaines et dégradantes.