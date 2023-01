Grève des transporteurs : Des syndicalistes se démarquent

Le Cadre unitaire des syndicats de transport routier du Sénégal (Custrs) ne sera pas de la grève illimitée annoncée dans le secteur du transport pour mardi. C’est la décision issue de l’Assemblée générale extraordinaire de la structure tenue dimanche au Cnfa. «Nous n’allons pas en grève et nous lançons un appel à tous les membres du cadre pour ne pas observer ce mot d’ordre de grève. Nous n’allons pas en grève et nous allons travailler ; l’Etat n’a qu’à prendre ses responsabilités», a fait savoir Fallou Samb dans les colonnes du journal Le Quotidien.

«Le contexte que nous vivons ne nous permet pas de livrer un bras de fer face avec l’Etat. Nous sommes dans un climat de deuil car nous avons perdu plus de 40 personnes. Tous les Sénégalais doivent compatir et non penser à aller en grève», a-t-il poursuivi. Cette posture découle, à l’en croire, de la rencontre entre le Custrs et le ministre en charge des Trans­ports de vendredi ; rencontre ayant permis aux transporteurs d’engranger des acquis par rapports aux 22 mesures prises lors du Conseil interministériel faisant suite à l’accident de Sikilo à Kaffrine. M. Samb a ainsi listé les 20 accords pris lors de cette rencontre.

Parmi ceux-ci, le maintien des porte-bagages limités à au plus 70 cm, l’installation de brigades mixtes, l’annulation des laisser-passer pour les taxis urbains, l’augmentation de la durée d’exploitation des véhicules de transport public, qui passe de 10 à 25 ans et de 15 à 25 ans pour les véhicules de transport de marchandises.