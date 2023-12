Grève du Sytjust : Le Président invité à prendre les choses en main

Le mot de grève a été largement suivi. Les travailleurs de la justice ont clairement affiché leur détermination à arrêter le sabotage contre le statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice orchestré par des juristes de la Fonction publique. La mobilisation a été une totale réussite et augure une victoire certaine.

Toutefois, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) dénonce la stratégie du pourrissement adoptée par Monsieur Gallo BA, Ministre de la Fonction publique qui s’est emmuré dans un silence face à la paralysie du service public de la justice que sa posture a provoquée au détriment du droit des usagers.

Cette tactique sortie des manuels désuets ne peut en aucune manière prospérer et ne fera que prolonger, voire empirer, le dysfonctionnement du service public de la justice qui cause déjà désagréments préjudiciables aux citoyens sénégalais. Elle ne laisse au SYTJUST que l’option de décréter d’autres mots de grève dans les jours à venir et à continuer la contestation.

Le mutisme affiché par Monsieur Gallo BA est la preuve de ce qu’il n’a pas les arguments valables pour justifier son refus d’harmoniser sa position à celle adoptée par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice qui cherche depuis des mois à faire cesser le sabotage de la mise en œuvre du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice.

Cette situation appelle nécessairement l’urgente intervention du garant du bon fonctionnement des institutions : Monsieur le Président de la République doit sans délai reprendre les choses en mains avant que les errements de Monsieur Gallo BA et de ses collaborateurs peu clercs ne provoquent des dommages irréversibles sur la carrière des fonctionnaires de la justice et sur le fonctionnement des cours et tribunaux.

Dakar, le 30 novembre 2023

Le Bureau Exécutif National