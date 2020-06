Grogne à l’Apr : Les Militants de la première heure lancent un appel au Président

Nous avons tout donné à notre parti. Notre temps, nos maigres ressources. Nous avons fait des sacrifices inimaginables allant jusqu’à renoncer à des privilèges pécuniaires et relationnels de opportunités qui se présentent une foi dans une vie rien que pour être au service de l’Alliance Pour la République et du Président pour qui nous nous sommes investis dignement. Nous avons parcouru un long chemin à ses côtés en toute loyauté. Mais aujourd’hui nous aperistes de première heure, exigeons le respect, la considération car nous ne nous reconnaissons plus dans les idéaux qui ont porté notre parti au pouvoir que sont le “Ngor, le koleuré, diom, fite” porteur de tous les espoirs que le peuple sénégalais avait placé en nous pour le diriger dans une république de valeurs de dignité et d’émergence.

Après 8 ans à la tête de ce pays le constat est le même pour tout les sénégalais et reste amer. Aujourd’hui force est de reconnaître qu’on dans une mauvaise pente et qu’on fera pire que ceux qui nous ont précédés si on ne prend pas garde. Il est temps de nous écouter et de reconsidérer notre statut de militant et d’identifier les militants toujours au charbon toujours en contact direct avec le peuple et toujours au service du président dont le sacerdoce est de servir son peuple.

Cependant être au service exclusifs du Président ne veut pas dire être fermé les yeux et être des béni oui oui. S’il fait des erreurs dans le coaching de son équipe et dans le choix des hommes qu’il nomme sans tenir compte compétences, de leur intégrité, de leur patriotisme et de leurs militantisme pour l’accompagner dans l’accomplissement de ses objectifs afin de mener ce pays à l’émergence, nous nous devons d’alerter car c’est un devoir citoyen. Des citoyens patriotes et de surcroît des militants avertis et libres animés que par l’intérêt du pays.

Souleymane Amadou Hanne