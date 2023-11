Guédiawaye : Des associations de femmes quittent le maire Ahmed Aïdara pour…

RALLIEMENT POLITIQUE DE RESPONSABLE DE GUEDIAWAYE LA BOKK ET DE AND TAXAWU SA GOX AU MOUVEMENT GFC.

Le Président de la Génération des Forces Citoyennes (GFC), accueillant les responsables et Présidentes de réseau de femmes démissionnaires, a salué la décision citoyenne de quitter le Maire Ahmed Aidara pour accompagner le Mouvement Gfc en perspective de la conquête de territoires politiques.

La responsable Ngoné FALL Ex-responsable de GLB s’est voulue radicale en appelant les forces politiques de s’engager résolument à côté du président Mame Cheikh SECK qui est dans une dynamique de conquête de territoires politiques dans le département.

Nous démissionnons de Guédiawaye La Bokk GLB car le maire Ahmed Aidara nous a trahi après une décennie de compagnonnage. Et à cet effet, nous venons d’accepter l’appel du Président Mame Cheikh SECK pour le renforcement et la massification du mouvement Gfc au niveau de la base.

Décision motivée, selon la Présidente par une convergence de visions entre forces politiques. Et cette vision commune porte sur l’équité, l’inclusion sociale et l’engagement envers les couches vulnérables des quartiers périphériques de la banlieue.

La décision a été actée à l’issue du meeting de ralliement politique tenu devant le siège du mouvement Gfc, en présence de notables, de religieux et de leaders de jeunesse, qui ont magnifié et souhaité la bienvenue aux nouveaux membres. Et cependant une autre vague de ralliement concernant le Grand Parti et le Mouvement Gueum sa bopp est annoncé en décembre prochain.

Mame Cheikh

Président GFC