Guédiawaye : La stratégie d’Antoine Diome pour lutter contre l’insécurité

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la protection des personnes et de leurs biens, a procédé, ce mardi à l’inauguration du nouveau commissariat de police d’arrondissement de Golf Sud, situé dans la Cité Alioune Sow. Sous la présence du directeur adjoint de la police nationale et d’autorités locales, le premier flic du pays a manifesté sa satisfaction à cause de ce nouveau joyau qui selon lui marque une étape importante dans le cadre de la lutte contre l’insécurité de plus en plus menaçante.

C’est un bâtiment neuf construit pour un montant de plus de 200 millions de F Cfa et financé par l’Etat du Sénégal. Il vient en appui au premier commissariat qui sera érigé en poste de groupement mobile d’intervention. Et que les délinquants qui dictent leur loi dans la banlieue se le tiennent pour dit. Car le ministre de l’Intérieur annonce que l’ancien commissariat de police de Golf Sud sera un cantonnement pour le Groupement mobile d’intervention (Gmi) afin de renforcer la sécurité dans la zone.

Une annonce qui va sûrement donner le sourire aux populations de cette localité qui ne dorment que d'un seul œil.