Guédiawaye : Modou Mané Seck déclare Kalidou Niass persona non grata

S’il pense que nous allons accepté le parachutage dans cette commune aussi stratégique de la Ville de Guediawaye dirigée par Racine Talla, il se trompe sur toute la ligne.

Il est temps qu’il prenne sa retraite politique.

Il organise des V A D nocturnes disant à la population que je suis derrière lui, Monsieur Niasse essaie de prouver que nous sommes en phase. Malheureusement, les jeunes ont compris que son discours est incohérent. .

En 2014, nous étions dans une même coalition And Defar Wakhinane et j’étais le coordinateur de la commission des jeunes. je me rappelle à chaque fois que j étais sur le terrain politique, les gens me disaient tant que tu es avec Kalidou Niass, tu n’auras pas notre soutien et je ne souhaite pas que cela se reproduise.

J’ai été reçu par le Président Bougane Gueye afin de lui faire part de la situation du département de Guediawaye et cela n’est pas rentré dans l’oreille d’un sourd et j’en ai fait de même auprès du Dr Mohamed Diallo .

Si Kalidou Niass est choisi, nous poserons un acte fort car nous sommes sous l’air de la jeunesse.

Wolof Ndiaye nena dakhar dou saf niari yone. A bon entendeur…

Modou Mané Seck

Responsable du parti Urv dans le département de Guediawaye