Biguine Gueye : « Le leadership de Macky dépasse les frontières du Sénégal »

Pierre Desproges écrivait : »La démocratie est la pire des dictatures, parce qu’elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. » La quintessence d’une telle réflexion s’apparente bien à la réalité sénégalaise parlant de démocratie aujourd’hui. Une infime minorité se défoule sur l’État du Sénégal, particulièrement sur l’homme investi de la souveraineté populaire pour présider au destinées de notre nation. Les gens appelés activistes malgré leurs nombreuses bourdes politico financières, occupent le devant de la scène. Les réseaux dits sociaux sont venus se greffer à leur l’anarchie qu’ils confondent avec la démocratie.

Il ne se passe pas un seul jour que Macky Sall et son gouvernement ne subissent pas l’indiscipline de ces groupes qui se croient faussement des groupes de pression. En effet, malgré tout ce tintamarre qu’ils nous servent du jour au lendemain depuis le lendemain de la réélection du président Macky Sall, l’homme de l’avenue Léopold Senghor déroule tranquillement, sans jamais les regarder dans son rétroviseur ou tenter quoi que ce soit contre eux. Dans ce pays où le peuple, chaque matin vaque paisiblement à ses occupations. Dans ce pays où tous les mois les salaires sont payés, souvent par anticipation, au public comme au privé. Dans ce pays où la presse exerce librement son travail sans jamais être inquiétée. Dans ce pays où les marches de protestation sont autorisées et encadrées à chaque fois que la loi le permet. Dans ce pays où les leaders politiques opposés au chef de l’État donnent librement et souvent violemment leur point de vue sur la gestion des affaires publiques. Avec un nihilisme manifeste que tous les citoyens honnêtes constatent…Il n’est guère superflu d’affirmer qu’il règne ai Sénégal un excès de démocratie qui pourtant pourrait beaucoup gâcher mais ne dérange en rien l’État central incarné par l’actuel chef de l’exécutif, chef suprême des armées. Qui comme à son habitude, reste en hauteur pour ne se concentrer que sur sa mission de servir ce pays à lui confié par le peuple souverain.

Le Sénégal est doux! Lorsqu’il y a inondations, notre minorité composée de deux pelés et trois tondus déclarent que c’est Macky Sall. Lorsqu’il y a accident de la route, c’est Macky Sall. Lorsque les commerçants véreux font de la spéculation, c’est Macky Sall. Lorsque des activistes tordus sont mêlés à des histoires de trafics de passeports et que la justice intervient, c’est Macky Sall. Lorsqu’il l’immunité parlementaire de certains députés sont levées, c’est Macky Sall. Lorsque l’on tarde à livrer des députés apr à la justice, c’est Macky Sall. Lorsqu’un député, leader de parti politique se rend de lui même à Sweet Beauté pour s’y donner du plaisir et qu’une masseuse porte plainte contre lui, c’est encore Macky Sall. Mais enfin…Dans l’actuel Sénégal même quand deux coqs livrent un combat, c’est Macky Sall.

Si c’est ce qui se passe ainsi actuellement chez nous est assimilé à la démocratie, il y a problème. Beaucoup de choses sont donc à revoir dans ce pays. Nous restons l’une des plus grandes démocraties au Monde. Aucune comparaison de notre pays avec ceux de la sous région en matière de culture démocratique n’est possible. Nous n’avons rien à envier aux Etats Unis, à la Grande-Bretagne, à l’Allemagne ou à la France. Depuis l’indépendance les alternances ont toujours été démocratiques chez nous. Permettez nous, chers compatriotes minorité de petits perturbateurs, de rester la grande nation que nous sommes. Aucune pression ne pourra détourner Macky Sall dans sa détermination de ne travailler que pour les Sénégalais. Nous ne sommes pas en campagne électorale mais on tente toutes les années de nous y installer. Le faux débat sur cette histoire de troisième mandat doit être dépassé. Le moment venu, me principal concerné va évacuer la question. Nul doute possible là dessus. L’heure est à la mobilisation de toutes et de tous afin qu’autour du chef de l’État, l’on puisse relever les nombreux défis que nous lancent le monde actuel dominé par la crise à Covid19 avec ses conséquences inattendues. Le leadership du président Macky Sall dépasse les frontières du Sénégal, il dépasse donc ces grandes gueules arc boutées sur les lambris dorés d’un palais dans lequel ils ne seront capables de lever la plus petite pierre. Être président de la République n’est pas uniquement un jeu d’enfant, un rêve de quelques démagogues nostalgiques d’un fauteuil trop grand pour leurs capacités. Mais bon… comme le Sénégal reste doux, continuez à confondre démocratie et anarchie. Demain fera jour.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement « Malaw »