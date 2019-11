Le nouvel opérateur Free a commencé et les autres suivent avec des baisses drastiques. « Meunoulén sakh dangene di dieem », c’est le slogan et le défi que l’opérateur de télécoms Expresso a lancé hier à Orange et à Free pour mettre les pieds dans la concurrence féroce à la baisse des tarifs de téléphone et d’internet. Expresso a lancé une nouvelle offre, avec 500% de bonus avec un forfait d’appel et de connexion illimités.