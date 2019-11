Le Président des « fous » attaque…Macky sall

Le Président Macky SALL a une très courte vision, selon Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

Le chef de l’Etat Macky SALL a une très courte vision. C’est le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), qui le dit. Pour Ansoumana DIONE, accéder à la Magistrature suprême, ne signifie guère être au dessus de ses compatriotes, pour qui l’on s’est engagé à travailler pour leur bien-être, sans discrimination.

Selon lui, pour développer un pays, un Président de la République, conscient, doit oeuvrer à onstruire un capital humain, avec des citoyens saints de corps et d’esprit. Mais, regrette-t-il, sous le règne du Président Macky SALL, les sénégalais deviennent de plus en plus malades, au plan physique, mental et psychologique, à cause de sa mauvaise compréhension de l’exercice du pouvoir.

Pire, il fait, jusqu’ici, la sourde oreille aux interpellations d’Ansoumana DIONE qui, ailleurs, dans un Etat respectueux des droits de l’homme, serait mis dans de bonnes conditions de travail, vu ses compétences en matière de santé mentale. Pour lui, le développement est d’abord une question de mentalité, ce que le Président Macky SALL peine à comprendre, malheureusement, jusqu’ici.

Rufisque, le 06 novembre 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)