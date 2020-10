Guinée : La C.D.R/FSK demande une intervention rapide de la Cedeao

La Convergence pour la Démocratie et la République/ Fonk sa Kaddu (CDR/fsk) suit avec beaucoup d’attention la situation post-électorale en Guinée marquée par un climat de tentions et de violences ayant conduit à des morts d’hommes.

Les acteurs politiques doivent comprendre et accepter que leur maintien et leur accession au pouvoir ne méritent pas des pertes en vies humaines.

Les candidats qui ont accepté de prendre part à la compétition doivent se soumettre aux dispositions organisant les élections dans ce pays.

Aucune manœuvre ou aucune manipulation tendant à s’attribuer une victoire non issue du suffrage du peuple souverain ne doivent être tolérées.

C’est pourquoi toutes les attentions et tous le regards sont tournés vers la C.E.D.E.A.O pour:

1- Une intervention rapide et ferme auprès des protagonistes pour les inviter à la sérénité en s’abstenant de toute initiative ou déclaration susceptibles de conduire la Guinée à un embrasement

2- Mettre la CENI devant ses responsabilités et veiller à ce que les résultats publiés soient ceux issus des urnes.

La crise en Guinée doit préoccuper tous les pays limitrophes mais dans la phase actuelle il revient à la CEDEAO de monter en première ligne.

Pour la C D R/FSK

Le Président