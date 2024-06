Guinée : L’ex-numéro deux de la junte meurt en prison

L’ancien chef d’état-major de l’armée guinéenne et ex-numéro deux de la junte au pouvoir est mort en détention des suites probables d’un traumatisme psychologique et d’un « stress prolongé », a annoncé la justice militaire mercredi. Le général Sadiba Koulibaly, second du général Mamadi Doumbouya lors du coup d’Etat de septembre 2021, avait été condamné le 14 juin à cinq ans de prison ferme pour désertion et détention illégale d’armes par un tribunal militaire. Il est décédé le 24 juin, a annoncé le parquet militaire dans un communiqué qui suggère qu’il avait auparavant été transféré à l’hôpital.

Selon les conclusions du rapport d’autopsie établi à cet effet, mentionne le communiqué « le décès pourrait être imputable à un psycho-traumatisme important et un stress prolongé qui sont à l’origine d’une arythmie cardiaque majeure ayant entrainé une défibrillation et un arrêt cardiaque ». L’ancien chef d’Etat-major général des armées a été condamné il y a une dizaine de jours, à cinq (5) ans de prison ferme pour « désertion et détention illégale d’armes ». Il a été par la suite radié des effectifs de l’armée et rétrogradé.

Après le putsch de 2021, le général Koulibaly avait été nommé chef d’état-major de l’armée, poste qu’il a occupé jusqu’en mai 2023. Devenu ensuite chargé d’affaires à l’ambassade à Cuba, il était rentré en Guinée en mai afin selon lui de réclamer le paiement des salaires des personnels de la mission diplomatique. Il a été arrêté le 4 juin au motif que sa hiérarchie n’avait pas autorisé son voyage et qu’il avait abandonné son poste. Des armes ont été saisies chez lui, selon l’accusation.