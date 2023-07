Guissé répond à Dj Awady : « Quand on refuse…on arrête de dépendre de la France »

Interdiction d’accès au instituts Français à DJ Awady : « Quand on refuse, on dit Non et on arrête de dépendre de la France » (par Abdoulaye Mamadou GUISSE).

La France vient de fermer ses institutions culturelles “ Instituts Français “ au rappeur Dj Awady pour des raisons racistes. (selon le concerné lui-même).

Dj Awady est un pur produit de la France .

Nous devons au devoir historique de rappeler que la France a fabriqué ce pseudo révolutionnaire qui s’identifie à Thomas Sankara en apparence mais français dans son ADN dans tout son processus de création de ce qu’il est aujourd’hui dans sa finalité parfaite.

DJ Awady a été créée pièces par pièces par les institutions français, et les maisons de productions françaises.

Certes c’en est une vérité absolue que la France ne doit pas assurer la sécurité de ses anciennes colonies comme le Sénégal, mais force est de reconnaître qu’elle ( La France ) ne doit non plus être la garante de la sécurité culturelle des pseudos révolutionnaires comme Dj Awady.

Aujourd’hui Dj Awady est entrain de scier la branche sur laquelle il est assis.

Quand on refuse, on dit Non et on arrête de dépendre des institutions françaises et de la France elle même comme Thomas Sankara.

Le président Abdoulaye Mamadou GUISSE

Parti politique Fulla Ak Fayda

Candidat 2024

Sénégal