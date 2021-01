Gunther IV : le chien qui possède 1 Jet privé et 4 avions (photos)

Apparemment, il serait le chien le plus riche au monde. Outre les millions d’euros qu’il enregistre, Gunther IV, un chien Berger allemand possède un Jet privé et quatre avions.

Gunther IV a reçu son héritage de son père, un autre chien berger allemand, Gunther III. Son père, Gunther III, a hérité d’une fortune de 106 millions de dollars de sa maîtresse la comtesse Karlotta Libenstein de l’Allemagne, qui est morte en 1991.

Gunther III était le seul héritier de la comtesse allemande. Selon l’histoire, lorsque la comtesse Karlotta Libenstein d’Allemagne décède en 1991, elle lègue toute sa fortune estimée à un peu plus de 70 millions d’euros à l’époque à Gunther III, son fidèle chien, père de Gunther IV.

Les responsables de la succession ayant fait de bons placements, son descendant, Gunther IV, s’est vu recevoir un héritage de 341 millions d’euros.

Comme un riche être humain, Gunther IV vit un mode de vie de milliardaire. Il a son chef privé qui lui sert des repas comme du steak, du caviar et a un personnel humain qui prend soin de lui.

Ce n’est pas tout eunnh !! Il possède également des propriétés au Bahamas, en Italie, à Miami et en Allemagne. Gunther IV a acheté la demeure de l’icône de la musique pop, Madonna à Miami pour 7,5 millions.

Comme on peut s’y attendre, l’animal le plus riche du monde dispose de deux chauffeurs, deux cuisiniers, ses servantes, ses serviteurs et son chef personnel. Il ne manque de rien.

Gunther IV possède par ailleurs un Jet privé et quatre avions avec lesquels il fait des voyages.