Guy Marius Sagna : « Astou Sokhna tu interpelles les syndicalistes corrompus »

Astou Sokhna, nous sommes allés aujourd’hui à Louga pour participer à la marche pour que justice te soit rendue.

Tu peux être fière de nos compatriotes de Louga ! Fière surtout des femmes de Louga qui étaient plus nombreuses que les hommes ! Fière des taxis et Jakartas compagnons et témoins des malades qui souffrent doublement du fait d’un système de santé antidémocratique, anti-populaire et anti-national. Ils sont venus nombreux.

Nous sommes allés te rendre hommage Astou Sokhna. Nous sommes allés prier pour toi Astou Sokhna.

Nous sommes aussi allés te dire merci Astou Sokhna car ton martyr a l’effet d’un électrochoc jusqu’à maintenant. Pourvu que ça dure!

Justice pour toi Astou Sokhna ! Justice pour toutes les autres Astou Sokhna et tous les autres citoyens qui en plus de souffrir de leur maladie souffrent d’un système de santé saboté, abandonné, orphelin.

Justice sanitaire!

Merci Astou Sokhna de nous avoir parlé.

Astou Sokhna tu interpelles les recrutements clientèlistes et non qualifiés dans les hôpitaux. Tu interpelles les déficits criards en personnel de santé.

Astou Sokhna tu interpelles les syndicalistes corrompus qui couvrent toutes ces situations depuis des années pour des perdiems, des affectations clientèlistes, des postes…

Astou Sokhna tu interpelles tous les Mamour Diallo 94 milliards et tous les Moustapha Diop « xale gab » – de Louga et d’ailleurs – qui distribuent notre argent. L’argent qui devrait aller dans nos hôpitaux.

Astou Sokhna tu interpelles le détourneur en chef des richesses du Sénégal : le président Macky Sall.

Astou Sokhna tu interpelles la réforme hospitalière de 1998 – et l’assemblée nationale qui l’a votée et l’a maintenue jusqu’à présent – qui a privatisé nos hôpitaux et nos relations avec le FMI et la banque mondiale.

Astou Sokhna tu interpelles nos conseils d’administration d’hôpitaux où ils se partagent des indemnités de session et des quotas de recrutements inutiles et pléthoriques dans nos hôpitaux.

Astou Sokhna tu interpelles notre civisme nous voisins des structures hospitalières qui ne parlons d’hôpitaux que quand nous sommes malades mais jamais pour les contrôler et y exercer notre souveraineté.

Astou Sokhna tu interpelles les Sénégalais que nous sommes qui gardons le silence car nous ne nous soignons pas dans ces structures.

Astou Sokhna tu interpelles nos négligences, notre fatalisme, nos complicités…

Astou Sokhna tu interpelles notre sens des priorités : Stade à 150 milliards ou Santé ?

Astou Sokhna tu interpelles le bradage de nos ressources naturelles et le vol de nos deniers publics.

Merci beaucoup Astou Sokhna !

Astou Sokhna, nous allons essayer de ne pas gaspiller ce moment que tu nous offres et nous n’oublirons jamais que:

– pour chaque canaille de sage-femme il y a des sages-femmes soldates de la santé consciencieuses, héroïnes quotidiennes qui arpentent les couloirs de nos hôpitaux

– pour chaque médecin ou infirmier égoïste,

il y a des médecins, brancardiers, techniciens supérieurs de santé dévoués, patriotes…

Non au néocolonialisme !

Non à la 3e candidature illégale et illégitime !

REFUSONS!

RÉSISTONS!

LUTTONS !

ORGANIZE, DON’T AGONIZE!

RÉSISTANCE !

Guy Marius Sagna