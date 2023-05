Guy Marius Sagna demande à Macky de payer les primes des éléments du GMI de Kolda

Macky Sall doit aux éléments du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) de Kolda six (06) mois de prime de risque. La prime de risque c’est 2.000 FCFA la journée, et payée par 03 mois. Le mois est à 60.000 FCFA. Où sont passés les 360.000 FCFA des plus de 100 éléments du GMI de Kolda ? Macky quand vas-tu payé les primes des éléments du GMI de Kolda ?

Il a fallu que le front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) dise « China Mall Dégage ! » pour que le ministre du commerce annonce une enquête. Mais depuis lors le ministre et porte-parole du gouvernement a peur de s’adresser aux sénégalais car il a découvert que China Mall n’avait pas d’autorisation. Il a été demandé à China Mall de payer une amende de 10 millions de FCFA et de régulariser leur situation, ce qui passe d’abord par la fermeture de China Mall. (Voilà une énième preuve de l’importance des organisations comme le FRAPP).

Jusqu’à présent China Mall n’a pas fermée.

Voilà la Macky formula: le privé impérialiste on caresse et le privé national comme Adama Ndiaye et Cheikh Mbacké Thiam on détruit leurs garages, on l’asphyxie, on le marginalise, on le transforme en sous-traitant.

2024 on tourne la page et on ouvre celle de la souveraineté.

Guy Marius Sagna