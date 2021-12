Guy Marius Sagna dénonce la justice à deux vitesses

Guy Marius Sagna ne digère pas l’interdiction de marche des mouvements FRAPP et Y’en A Marre par le Préfet de Dakar. « Nous sommes victimes d’une énième violence suite à l’interdiction du préfet. Nous déplorons cela et c’est la raison pour laquelle lorsque nous avions reçu cette interdiction, on avait appelé à la résistance. Mais cette résistance a pris une autre forme avec l’intervention de la plateforme Jammi Rewmi », lance l’activiste lors d’un point de presse tenu ce vendredi.

« Apr, Benno Bokk Yaakar ainsi que les autres coalitions sont en train de faire leur précampagne. On laisse cela se passer normalement et quand nous on veut marcher on nous l’interdit. Il y une privatisation des libertés provisoires, une privatisation des contrôles judiciaires,… C’est une justice à deux vitesses (…). Imaginez-vous à la veille des manifestations on me demande de ne pas passer la nuit chez moi de peur qu’on vienne me chercher », regrette-t-il.

Guy se veut clair : « Ça ne sera pas une marche mais un rassemblement à Dakar sur un point statique. Dans les heures à venir nous allons communiquer sur le lieu ».