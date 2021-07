Guy Marius Sagna : « Des détenus menacent de commencer une grève de la faim »

Vieux Diop je le rappelle est notre concitoyen qui a permis à la douane sénégalaise de faire sa plus grande saisie de drogue de plus de 1.000 kg. Au lieu d’être décoré, au lieu de recevoir de l’État l’argent prévu pour ceux qui ont aidé à faire de pareilles saisies, l’État lui a pris sa voiture qui est utilisée par la police sénégalaise et est emprisonné. Il est emprisonnés avec ses 5 codétenus alors que les italiens (02) et les allemands (02) impliqués dans le même dossier ont été libérés par le président Macky Sall.