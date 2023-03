Guy Marius Sagna et Cie placés en garde à vue

Arrêtés, ce samedi, le député Guy Marius Sagna et une dizaine de membres du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) ont été placés en garde à vue au Commissariat central. Ils ont arrêtés plus tôt dans la journée alors qu’ils manifestaient devant l’Ambassade de Tunisie à Dakar.

« Garde à vue notifiée à Guy Marius SAGNA et les autres qui vont passer le reste du week-end au C.C. Fatoumata, Sylvestine, Khady et Yolande transférées au commissariat de Reubeuss », a fait savoir leur avocat Me Cheikh Khoureyssi Bâ.

Le chef d’accusation retenu contre eux est participation à une marche non autorisée.