Guy Marius Sagna (Frapp) dénonce l’arrestation de Alioune Badara Mboup

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine – France Dégage (FRAPP) a fustigé et dénoncé la décision du Tribunal de Thiès enfermant Alioune Badara Mboup, n°2 de FRAPP- France Dégage, et Compagnie (Cie) à deux mois de prison ferme. Lors d’une conférence de presse conjointe, tenue hier mercredi, avec l’enseignant-chercheur à la Faculté de Droit de l’UCAD, Ngouda Mboup, non moins petit frère d’Alioune Badara, ces derniers se sont insurgés contre une «répression judiciaire sélective».

«Nous sommes venus pour dénoncer la posture du Tribunal de Thiès, dans le dossier de notre camarade Alioune Badara Mboup, n°2 du FRAPP et coordonnateur de Pastef Tivaouane, ses camarades et leurs autres camarades au nombre de cinq, qui ont été condamné par le Tribunal de Thiès à deux mois de prison ferme», a fustigé Guy Marius Sagna. Selon, le secrétaire exécutif national du mouvement FRAPP-France-Dégage «Le Tribunal de Thiès, en les condamnant à deux mois de prison ferme, a rendu une décision politique, a fait ce que nous appelons de la répression judiciaire».

Par ailleurs, rappelant les circonstances de l’arrestation de leur camarade de lutte, l’honorable député dit qu’«il s’agit de militants de Pastef Tivaouane, qui ont introduit une lettre d’information pour une manifestation pacifique. Cette manifestation leur a été accordée jusqu’à 19h. Vers les environs de 18h-30, ils lisent leur déclaration. En terminant leur déclaration, ils disent que les leaders de Yewwi Askan Wi leur ont donné l’ordre de continuer la mobilisation et la résistance. Et tout d’un coup, des agents des Forces de l’ordre et de sécurité, venant d’ailleurs, sont sortis pour les gazer.» C’est ainsi qu’«Alioune Badara Mboup a été arrêté chez lui. Bintou Sambou, mère d’un enfant de deux ans été cueillie chez-elle, les autres aussi ont été arrêtés pour des faits inexistants», regrette M. Sagna dans les colonnes Sud Quotidien.

Compte tenu de la situation, il invite les familles des détenus «politiques» à s’unir. «Le signal et le message qu’on veut donner aujourd’hui, c’est de dire : ‘’familles de tous les détenus politiques donc arbitrairement emprisonné, famille de toutes les victimes de la persécution du régime, unissons-nous.»