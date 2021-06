Guy Marius Sagna : « Macky partira et cela va se régler dans la rue »

Guy Marius Sagna ne va pas laisser passer le nouveau projet de loi. Le secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-​impérialiste populaire et panafricaine (Frapp-France Dégage), donne rendez-vous à la population, ce vendredi dans la rue pour dit-il : « arrêter la construction d’une dictature par le nervi néocolonial Macky Sall ».

In extenso la publication faite sur sa page Facebook :

Tous dans la rue ce vendredi pour:

– arrêter la construction d’une dictature par le nervi néocolonial Macky Sall,

– arrêter le processus vers une 3e candidature illégale et illégitime du nervi Macky Sall,

– arrêter le processus de criminalisation des mouvements sociaux, des luttes sociales par le nervi Macky Sall,

– arrêter le processus de liquidation d’adversaires politiques par le nervi Macky Sall.

Que chacun fasse ce qu’il doit faire: RÉSISTER !

Macky partira.

Cela va se régler dans la rue.

Ni sur les réseaux sociaux.

Ni dans nos maisons.

Aux forces de défense et de sécurité, vous servez le peuple et non Macky Sall. Si les ordres de Macky Sall ou de vos chefs ne sont pas conformes aux intérêts du peuple ne les appliquez pas. À un ordre illégal, nul n’est tenu d’obéir.