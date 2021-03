Guy Marius Sagna met fin à sa grève de la faim !

Le coordonnateur de FRAPP-France dégage, Guy Marius Sagna, a décidé de surseoir à sa décision d’entamer une nouvelle grève de la faim. Cela fait suite, à la médiation du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, confie son avocat.

Me Moussa Sarr, contacté par nos confrères d’Emedia, confirme aussi le transfert de son client Guy Marius Sagna à la prison de Sébikhotane. « Rien à signaler », dit l’avocat, ajoutant qu’il s’agit « d’une procédure normale » et non pas d’ »une sanction. » Car détaille la robe noire, après une mise en quarantaine pour des raisons liées à la pandémie à Covid-19, à la prison Cap Manuel, les détenus sont ensuite dispatchés dans les différents centres de détention.

L’activiste n’est pas le seul concerné. Puisqu’Assane Diouf, Clédor Séne et les deux autres responsables du parti Pastef / Les Patriotes, Birame Souleye Diop, administrateur général du parti d’Ousmane Sonko, et le coordonnateur du parti à Dakar, Abass Sall, ont été également transférés.