Guy Marius Sagna séduit par son…Sacrifice

Guy Maruis Sagna l’homme de l’année par Charles Faye

L’activiste Guy Marius Sagna est une star. En atteste les propos de Charles FAYE (GFM) : « Comme pour d’autres j’imagine, Guy Marius Sagna – GMS – est pour moi l’Homme de l’année. Il est celui qui se bat pour les autres, pour des causes nobles. Il est celui qui va en prison, qui paie de sa liberté, de son intégrité physique et psychique pour nous. Il est des hommes ainsi. Pas forcément politiquement correct encore que l’homme l’est, mais résolument engagé, prêt à en payer le prix, à assumer leurs choix et erreurs parce qu’ils savent que ce sera toujours payant pour l’avènement d’une démocratie toujours plus exigeante avec elle-même. Respect MAN ! »