Trop de scandales au Sénégal…Quelle Gouvernance ?

De la gouvernance vertueuse à la gouvernance vicieuse, immorale et corrompue

Au pays de la Teranga, les scandales se suivent et ne se ressemblent pas. Dans l’imaginaire collectif du citoyen, le constat est amer et la situation de plus en plus décevante et insupportable sous le regard complice d’une certaine presse, prompte à épiloguer sur des faits divers, que sur les vraies questions brûlantes de l’actualité.

La charge publique (président de la République, Ministre, député etc) tirée de l’activité politique, est exercée comme une posture de rente personnelle qui donne l’occasion à ces derniers le « privilège » de puiser et d’abuser des deniers publics. A vous, nos piètres gouvernants, vous avez dépassé les limites de l’incompétence, vous avez plongé ce pays dans un gouffre infernal où, la pauvreté cohabite avec la misère, la galère et la souffrance, le lot quotidien de plusieurs goorgorlus sunugaliens. Vous avez réussi l’émergence d’une élite composée de bandits à cols blancs et vous voulez soumettre le reste du peuple au diktat de l’austérité. Les mauvaises politiques et la médiocrité de vos orientations, vont compromettre l’avenir de toute une génération.

C’est cela que nous refusons de la manière la plus forte.

Vous pouvez vous permettre de courber l’échine ou ployer le genou devant vos maîtres blancs, mais vous ne pourrez jamais embarquer votre peuple dans vos comportements indignes.

Le développement ne se décrète pas, encore moins tiré à travers des slogans creux, il passe plutôt par des esprits éveillés et maintenu par des comportements exemplaires.

Forza à GUY Marius et cie.

Babou Bamba