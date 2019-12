Nathalie Yamb critique Macky…Cheikh Ndiaye la bouffe

A Nathalie YAMB, donne tes conseils à ton candidat ou à la Suisse !

L’émigration n’est jamais clandestine Monsieur Sall. Elle est régulière », a écrit la Suisse d’origine camerounaise pour répondre au tweet de son Excellence Macky SALL. Elle renchérit en disant : « Si vous voulez faire baisser les flux migratoires, alors commencez à pratiquer la bonne gouvernance »

Si ce n’est que pour du Buzz médiatique à chercher à travers le tweet de SEM Macky Sall, on ne peut comprendre la légèreté avec laquelle cette suisse d’origine camerounaise, conseillère d’un candidat à la présidentielle ivoirienne, très mal placée, aborde la question de la migration en générale et l’émigration en particulier. Son tweet fait montre d’une ignorance inouïe des motivations historiques, économiques et psychosociologiques relatives à l’émigration des jeunes africains. Cette sortie est simplement symptomatique d’une crise de personnalité de Nathalie YAMB et d’une ignorance totale des mécanismes mis en œuvre depuis des années pour lutter contre ce phénomène au Sénégal. Je voudrais lui rappeler d’ailleurs que dans le cadre de la bonne gouvernance politique et économique, il n’y a pas un pays en Afrique qui peut servir de référence au Sénégal surtout depuis l’avènement de SEM Macky SALL. Je me garderai puisqu’il ne la mérite pas de citer ces initiatives. Si à ce niveau de responsabilité, Nathalie YAMB, détachée de ses valeurs ancestrales, commet de telles amalgames, soit son profil ne correspond pas à son statut de conseillère, soit elle est victime d’une crise de personnalité.

Cheikh NDIAYE

Conseiller Spécial / CESE