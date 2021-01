Guy Marius Sagna s’interroge sur les vrais chiffres de la Covid-19 au Sénégal…

Le coronavirus n’est pas dans la liste des 05 premières causes de décès au Sénégal. Il ne figure même pas dans la liste des 10 premières causes de décès.

Et pourtant, jamais les forces de défense et de sécurité n’ont été mobilisées pour vérifier si tout le monde dormait sous moustiquaire.

1- le président de la république Macky Sall et son ministre de la santé nous mentent sur les vrais chiffres du coronavirus au Sénégal. Et ce serait de la haute trahison.

2- les chiffres sont bons et donc le président de la république se moque du peuple sénégalais en donnant une réponse militaire à un problème sanitaire qui est loin d’être le plus grave mais qui est grossi déformé à dessein pour faire du corona-business, du corona-politique…

Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé et de l’action sociale, est-il vrai que des écoles comme Sainte Jeanne-d’Arc et Jean Mermoz sont infectées par le Coronavirus ? Quelle est la situation dans les écoles où vont nos enfants, nièces et petits frères ?

Ainsi, dans ce pays certains peuvent organiser des cérémonies de mariage alors que c’est interdit pour cause de coronavirus et être protégés par la police. D’autres, cherchant à trouver la dépense quotidienne se faire tabasser et interdire de travailler par ces mêmes forces de défense et de sécurité pour cause de coronavirus.